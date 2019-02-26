Умер архитектор – создатель пирамиды Лувра

Сегодня, 02:59 \\ Мозаика

В ночь на 17 мая умер архитектор Бэй Юймин, который известен всему миру, как создатель стеклянной пирамиды Лувра (Париж).О смерти сообщил сын архитектора. В апреле Бэй Юймин отметил свой 102 день рождения. Информацию об этом передает The New York Times.

 В возрасте 102 лет не стало одного из известнейших архитекторов современности – Бэй Юймина. Американец китайского происхождения прославился благодаря созданию пирамиды Лувра.

О смерти архитектора сообщил сын. О причинах смерти информация не уточнилась. Он лишь отметил, что 26 апреля Юймину исполнилось 102 года. Событие архитектор отметил в кругу семьи за праздничным ужином.

 Родился Юймин в Гуанчжоу, затем рос в Гонконге. В 1935 году он переехал в Штаты, где получил архитектурное образование. Известность архитектору принесли такие работы, как проект восточного крыла Национальной галереи искусства в Вашингтоне, а также пирамида из стекла, которая является входом в Лувр.

Все работы мастера, начиная от коммерческих небоскребов до художественных музеев, воплощают в себе четкий баланс передовых технологий и элементов консерватизма. Несмотря на то, что архитектор был убежденным модернистом, его проекты нельзя назвать в полной мере современными. Это связано с тем, что все его работы отличали такие черты, как сдержанность и чистота. Характерными элементами архитектурного стиля Юймина были острые грани и края, простая геометрия и монументальность.

В 1983 году архитектор удостоился Притцкеровской премии. Это самое престижная награда в данной области, которую считают аналогом Нобелевской премии.

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Автор - Мария Титова
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