ТОП-35: составлен рейтинг лучших злодеев сериалов

Сегодня, 07:12 \\ Мозаика

Благодаря участию телезрителей был составлен рейтинг лучших злодеев сериалов. В ТОП вошли 5 антигероев. Полный список с результатами предоставило издание The Independent.

 Любой телепроект художественного характера немыслим без злодеев. Исследователи решили выяснить, кто из этих антигероев является главным злодеем среди прочих. В ТОП-5 вошли только персонажи из сериалов.

Лидером рейтинга стала Серсея Ланнистер – персонаж в исполнении Лины Хади в фэнтези-сериале «Игра престолов». Появление в кадре этой героини, по мнению специалистов, не предвещает ничего хорошего. Все приходят в напряжение, когда Серсея Ланнистер появляется в очередном эпизоде, так как ее присутствие несет в себе угрозу для каждого, кто находится рядом с ней.

Вторым в ТОПе стал Джим Феннер (исполнение Джека Эллиса). Это герой с сомнительной репутацией из сериала «Плохие девочки». Несмотря на то, что он является представителем закона и служит в женской тюрьме, это не делает его положительным.

Третье среди лучших злодеев сериалов было присуждено Гаю Балтару (роль исполнил Джеймс Кэллис) из «Звездного крейсера Галлактика». Спорным остался сам вопрос о том, является ли Балтар антигероем. Но тот факт, что он готов пожертвовать человечеством ради того, чтобы лично выжить, позволил включить его в ТОП.

На четвертом месте рейтинга оказался злодей из сериала «Во все тяжкие» – Густаво Фринг (роль сыграл Джанкарло Эспозито). Пятую позицию занял Джип Розетти (в исполнении Бобби Каннавале) из третьего сезона сериала «Подпольная имерия». Мафиози готов пойти на все, чтобы уничтожить своего врага – главного героя Наки Томпсона.

Среди прочих злодеев сериалов в ТОП-35 вошли монстры Джентльмены, которые появились в «Баффи – истребительнице вампиров», далеки – безжалостная раса мутантов из сериала «Доктор Кто», Бенджамин Лайнус (в исполнении Майкла Эмерсона) из культового сериала «Остаться в живых», которого считают превосходным манипулятором. Среди лучших злодеев оказался доктор Лектер (роль сыграл Мадс Миккельсен) из сериала «Ганнибал», а также мультипликационный персонаж Монтгомери Бернс, который появляется в «Симпсонах».

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Автор - Мария Титова
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