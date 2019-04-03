Лазарев займет второе место на «Евровидении» – прогноз букмекеров

В Тель-Авиве уже начались костюмированные репетиции участников ежегодного песенного конкурса «Евровидение». Оценив возможности всех конкурсантов, букмекеры сделали прогнозы – Лазарев займет второе место.

С 4 мая участники «Евровидения» приступили к репетициям своих номеров на главной сцене. Шоу-программа отрабатывается так, как она планируется подаваться в конечном итоге (костюм, спецэффекты). Некоторые изменения еще могут произойти, но кардинальных перемен уже не ожидается, сообщает «Российская газета».

Благодаря информации тех, кто смог присутствовать на репетициях конкурсантов и оценить программу всех участников «Евровидения» (в 2019 году их 41), букмекеры смогли составить прогноз с результатами голосования.

Со значительным отрывом первенство занимает представитель Нидерландов. Букмекеры отдают 25% за то, что сингл Arcade Динкана Лоуренса займет первое место. Второе место пророчат участнику из России. Эффектный номер с использованием зеркал заинтересовал специалистов. Шансы Сергея Лазарева с композицией Scream оценивают в 12%.

Третье место на «Евровидении» букмекеры отдают Махмуду (Италия), победителю фестиваля «Сан-Ремо». Четвертое место – Азербайджан, который будет представлять Чингиз. Пятое место – Джон Лундвик, конкурсант из Швеции.

Обновленные данные были представлены наиболее влиятельными букмекерскими конторами, которые известны во всем мире.