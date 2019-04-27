Новый талант: Елена Малышева ставит диагнозы по текстам песен

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева продемонстрировала новый талант. Она стала ставить диагнозы людям по текстам их песен. Первыми для разбора были отобраны композиции Любови Орловой и группы «Сплин».

В телепередаче Елены Малышевой появился новый элемент. Часть эфира, которая получила наименование «Сердечный диагноз. Слова из песен», посвящена тому что зрители и приглашенные гости пытаются поставить диагноз авторам песен по словам из их композиций.

Первыми определить заболевания, о которых поют в известных российских песнях, попытались актеры Борис Львович и Алексей Огурцов.

Песня Любови Орловой досталась Львовичу. Он исполнил строки «Сердце в груди бьется, как птица… », которые звучат в одном из популярных фильмов советского периода «Веселые ребята». Диагноз актер установил безошибочно – фибрилляция.

Огурцов попытался диагностировать заболевание по строкам «Мое сердце остановилось, мое сердце замерло», которые исполняет в одной из композиций группа «Сплин». Однако самостоятельно справиться с задачей актер не смог. Ему на помощь пришел Герман Гандельман (на постоянной основе является экспертом программы). С его помощью был поставлен диагноз – экстрасистолия.

В то время, пока звучали композиции, по которым требовалось определить болезнь, Елена Малышева танцевала в такт музыке. Она находилась в прекрасном расположении духа и активно двигалась под музыкальные треки.