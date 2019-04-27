Новый талант: Елена Малышева ставит диагнозы по текстам песен

Сегодня, 03:05 \\ Мозаика

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева продемонстрировала новый талант. Она стала ставить диагнозы людям по текстам их песен. Первыми для разбора были отобраны композиции Любови Орловой и группы «Сплин».

 

 В телепередаче Елены Малышевой появился новый элемент. Часть эфира, которая получила наименование «Сердечный диагноз. Слова из песен», посвящена тому что зрители и приглашенные гости пытаются поставить диагноз авторам песен по словам из их композиций.

Первыми определить заболевания, о которых поют в известных российских песнях, попытались актеры Борис Львович и Алексей Огурцов.

Песня Любови Орловой досталась Львовичу. Он исполнил строки «Сердце в груди бьется, как птица… », которые звучат в одном из популярных фильмов советского периода «Веселые ребята». Диагноз актер установил безошибочно – фибрилляция.

Огурцов попытался диагностировать заболевание по строкам «Мое сердце остановилось, мое сердце замерло», которые исполняет в одной из композиций группа «Сплин». Однако самостоятельно справиться с задачей актер не смог. Ему на помощь пришел Герман Гандельман (на постоянной основе является экспертом программы). С его помощью был поставлен диагноз – экстрасистолия.

В то время, пока звучали композиции, по которым требовалось определить болезнь, Елена Малышева танцевала в такт музыке. Она находилась в прекрасном расположении духа и активно двигалась под музыкальные треки.

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Автор - Мария Титова
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