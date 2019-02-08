По мотивам песен Татьяны Булановой сняли сериал

Сегодня, 03:44 \\ Мозаика

Режиссер Александр Кананович снял сериал по мотивам песен Татьяны Булановой. Работа получила название «Никогда не говори «никогда». Премьерная серия вышла на телеэкраны 6 мая в эфире канала «Россия 1».

 Фильм о непростой судьбе девушки из 90-х, которая мечтает стать звездой эстрады, представил телеканал «Россия 1». На фоне других сериалов данную работу выделяет обилие песен Татьяны Булановой, а также отсылки к ее биографии.

Сама Буланова призналась, что биографичным сериал назвать нельзя. Певица сравнила работу над картиной с сочинением, которое сочетает в себе перипетии ее личной жизни и судьбы лирических героинь ее песен.

Главное действующее лицо сериала – Татьяна Булатова (Дарья Щербакова). Девушка мечтает стать певицей, но строгий отец не поддерживает стремлений дочери, так как в семье имеется печальный опыт старшей сестры Татьяны, которая мечтала выступать на сцене.

К слову, с сестрой у главной героини непростые отношения. Девушки влюблены в одного мужчину. Данная линия отражает мотив песни Булановой «Старшая сестра».

 В сериале отец начинающей певицы является военным моряком (как и отец Татьяны Булановой). Однако запрещал ли отец петь в реальной жизни своей дочери неизвестно.

Работа, снятая по мотивам песен Булановой, является более драматичной, чем жизнь самой певицы. За основу преимущественно берутся сюжеты песен певицы и синтезируются в общую концепцию.

Сама Татьяна Буланова в съемках «Никогда не говори «никогда» участия не принимала. Однако специально для этого проекта перезаписала многие свои самые популярные композиции, которые прозвучат в сериале.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

«И ты, Ашан?»: Покупатели заметили хитрость маркетологов на пачке с углём для шашлыка

Купив уголь для шашлыка, довольный покупатель отметил, что цена на него не изменилась....

Купи со скидкой по полной стоимости: «Пятерочка» удивила россиянина недобросовестной акцией

Постоянного покупателя «Пятерочки» обманули на кассе. После оплаты он обнаружил, что все...

Россияне обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Из-за повышения тарифов на провоз багажа, пассажиры были вынуждены взять чемоданы в салон...

Гром заявлений вместо грома пушек: МИД России отказывается от защиты граждан за рубежом

 Произошедшие на днях громкие аресты россиян в Белоруссии и Казахстане, которые зачастую...

Плата за сортир: Новый налог заставляет россиян продавать дачи

Если у владельца дачи не окажется документов на землю, она будет признана ничейной, а все...

Лишний вес вправил мозги: Располневшая Надежда Савченко готовится защищать Донбасс

Надежда Савченко, посетив Донбасс, смогла лично убедиться в том, что за мир в ДНР и ЛНР...

Умер Питер Мейхью – исполнитель роли Чубакки в «Звездных воинах»

 30 апреля умер американский актер Питер Мейхью. Он стал известен благодаря роли Чубакки...

Путин не простит: Доллар по 94 руб к концу года может отправить Медведева на пенсию

Забавная рифма «Без премьера у руля - экономику с нуля» характеризует ситуацию как нельзя...

Порошенко не защитит: «Бессмертный» Бабченко сбежал в Норвегию после победы Зеленского

Опасаясь преследования новых властей Украины, Аркадий Бабченко в очередной раз меняет...

Бран Старк - главный злодей «Игры престолов»? Поклонники раскрыли личность Короля Ночи

К созданию первого Белого Ходока могли быть причастны Старки.

Рост ВВП зависит от повышения качества жизни россиян — Экспреты

Инвестиции в человека помогут перешагнуть привычные 3% ежегодного подъема экономики.

100 тысяч долларов за сутки: самый дорогой курорт в мире открылся на Филиппинах

 Banwa Private Island недавно был открыт на острове в Палаванском архипелаге, занимая его...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ