По мотивам песен Татьяны Булановой сняли сериал

Режиссер Александр Кананович снял сериал по мотивам песен Татьяны Булановой. Работа получила название «Никогда не говори «никогда». Премьерная серия вышла на телеэкраны 6 мая в эфире канала «Россия 1».

Фильм о непростой судьбе девушки из 90-х, которая мечтает стать звездой эстрады, представил телеканал «Россия 1». На фоне других сериалов данную работу выделяет обилие песен Татьяны Булановой, а также отсылки к ее биографии.

Сама Буланова призналась, что биографичным сериал назвать нельзя. Певица сравнила работу над картиной с сочинением, которое сочетает в себе перипетии ее личной жизни и судьбы лирических героинь ее песен.

Главное действующее лицо сериала – Татьяна Булатова (Дарья Щербакова). Девушка мечтает стать певицей, но строгий отец не поддерживает стремлений дочери, так как в семье имеется печальный опыт старшей сестры Татьяны, которая мечтала выступать на сцене.

К слову, с сестрой у главной героини непростые отношения. Девушки влюблены в одного мужчину. Данная линия отражает мотив песни Булановой «Старшая сестра».

В сериале отец начинающей певицы является военным моряком (как и отец Татьяны Булановой). Однако запрещал ли отец петь в реальной жизни своей дочери неизвестно.

Работа, снятая по мотивам песен Булановой, является более драматичной, чем жизнь самой певицы. За основу преимущественно берутся сюжеты песен певицы и синтезируются в общую концепцию.

Сама Татьяна Буланова в съемках «Никогда не говори «никогда» участия не принимала. Однако специально для этого проекта перезаписала многие свои самые популярные композиции, которые прозвучат в сериале.