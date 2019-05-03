СМИ: состоялись тайные роды Меган Маркл

Британские СМИ уже давно пытаются угадать стали ли родителями Меган Маркл и принц Гарри. На этот раз таблоиды уверены, что тайные роды герцогини Сассекской состоялись, так как был замечен королевский кортеж, в котором виднелся розовый сверток, напоминающий укутанного ребенка. Об этом информирует The Sun.

В СМИ распространилась информация о том, что 3 мая Меган Маркл родила девочку. Таинственный кортеж запечатлел некий Тамур Али. Он вез своего родственника на железнодорожный вокзал, но был вынужден остановиться у обочины по требованию полицейских. Сотрудники правопорядка на мотоциклах сопровождали кортеж, который направлялся в сторону Виндзорского замка (здесь располагается резиденция Меган Маркл и принца Гарри).

Тамур Али сделал несколько снимков кортежа и рассказал, что в одном из автомобилей увидел нечто розовое, похожее на одеяло. Мужчина решил, что это новорожденный ребенок королевской четы. Кроме того, машины ехали неспешно, объезжая все неровности на дорогах, как будто желая предупредить любую тряску, не побеспокоив пассажиров.

Али уверен, что увидел ребенка. При этом из-за вынужденной остановки он не смог привезти родственника на вокзал вовремя, и тот опоздал на поезд.

В СМИ уверены, что Меган Маркл тайно родила, так как срок появления на свет первенца супругов герцогини и герцога Сассекских был назначен на конец апреля. К тому же, Маркл заявила, что не намерена фотографироваться для официального заявления о состоявшихся родах. Она планирует провести несколько первых дней после появления ребенка в уединении.