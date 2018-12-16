Принц Гарри уезжает от беременно Меган Маркл в канун родов

Сегодня, 05:41 \\ Мозаика

На следующей неделе принц Гарри уезжает в рамках рабочего визита в Нидерланды. При этом герцог Сассекский оставляет беременную жену, Меган Маркл, в канун родов. Об этом информирует The Sun.

 

 В прессе появилась информация, что принц Гарри вынужден оставить свою беременную супругу. Дело в том, что внук Елизаветы II должен отправиться в Нидерланды на открытие международных паралимпийских игр, которые проводятся среди инвалидов войны. Они проводятся с 2014 года на территории разных стран. Инициатором идеи таких соревнований для данной категории людей выступил когда-то сам принц Гарри.

Предполагается, что принц Гарри будет отсутствовать дома две недели. При этом королевский внук оставляет одну Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности и может родить со дня на день.

Ранее предполагалась, что первенец королевской четы появится на свет в последних числах апреля. Но известий об этом так и не поступило. В прессе сообщает, что если роды Маркл начнутся в период рабочей поездки принца Гарри, то график внука королевы будет скорректирован таким образом, чтобы он смог побыть с супругой и ребенком пару дней.

Однако некоторые высказывают подозрения, что принц Гарри уезжает в длительную поездку по той причине, что Маркл уже родила. Герцогиня Сассекская уже месяц не появлялась на публике. А также ранее она заявляла, что не будет соблюдать королевскую традицию, и отказалась фотографироваться с новорожденным малышом для СМИ.

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Автор - Мария Титова
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