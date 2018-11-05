Умер Питер Мейхью – исполнитель роли Чубакки в «Звездных воинах»

30 апреля умер американский актер Питер Мейхью. Он стал известен благодаря роли Чубакки в триллогии Джорджа Лукаса «Звездные войны». Родственники разместили информацию о смерти актера на его личной странице в Twitter.

Семья Питера Мейхью сообщила, что всем любимый исполнитель роли Чубакки умер 30 апреля в собственном доме, который расположен в Техасе. В последние дни жизни Мейхью окружали самые близкие люди.

19 мая Мейхью должно было исполниться 75 лет. Прославился актер благодаря роли Чубакки в киноэпопеи «Звездные войны». Впервые он появился на экранах в этом образе в 1977 году, сыграв в трех фильмах Дж. Лукаса. Позже Мейхью появился в образе Чубакки еще в двух эпизодах – «Месть ситхов», 2005 год и «Пробуждение силы», 2015 год.

В «Звездных войнах» 2017 года Мейхью не принимал участия в качестве актера. Он выступил консультантом по исполнению роли Чубакки. В фильме его сыграл баскетболист Йонас Суотамо из Финляндии.

Впервые в киноиндустрию Мейхью попал в 1977 году, сыграв роль минотавра в киноленте «Синдбад и глаз тигра». Эта роль досталась ему случайно. Продюсеры увидели статью в газете о людях, которые имеют большие ноги. Там упоминался Мейхью, рост которого составляет 2,21 м.

Поклонники Чубакки и «Звездных войнов» опечалены известие о смерти актера:

«Да пребудет с тобой Сила, Питер ... спасибо за столько детских воспоминаний ...»;

«Сила будет с тобой. Всегда»;

«О нет ... нет слов. Чуви так много значил для многих, и все это благодаря превосходной душевной игре Питера. Его доброта по отношению к фанатам была легендарной - по нему будут скучать».