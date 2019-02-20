Кто сыграет нового Джеймса Бонда: женщина, темнокожий или человек с несовпадением гендерной идентичности

Сегодня, 05:18 \\ Мозаика

Релиз новой части бондианы намечен на апрель 2020 года. Но уже сейчас эксперты ведут обсуждение того, кто сыграет Джеймса Бонда в последующих эпизодах. Основными вариантами стали: женщина, темнокожий мужчина или человек с несовпадением гендерной идентичности.

 Известно, что кинолента «Бонд 25» станет для Дэниела Крейга последним опытом в качестве агента 007. Сейчас эксперты в сфере киноиндустрии делают предположения на тот счет, кто может сыграть роль Джеймса Бонда в последующем, сообщает Mirror.

Сам Крейг тоже высказался по данному поводу. Он считает, что в соответствие с последними тенденциями роль спецагента может исполнить женщина или же темнокожий афроамериканец. По мнению актера, если Бонд будет представлен в качестве женщины, то у создателей франшизы появятся новые концепции, которые удачно впишут историю в современные реалии.

Другой британский актер, Доминик Уэст, высказал предположение, что сыграть нового Джеймса Бонда может сыграть не просто женщина, а человек с несовпадением гендерной идентичности. Но данные варианты поддерживают не все, так как считают Бонда воплощением мужественности, и поэтому женщина не должна исполнять эту роль.

Некоторые специалисты считают дискуссию о подборе актера на главную роль напрасной, так как фильм про спецагента изжил себя. По этой причине они предлагают сделать часть «Бонд 25» последней.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Опухла от голода: У голодавшей Надежды Савченко заподозрили ожирение

Буквально две недели назад, прекратив очередную голодовку, из украинской тюрьмы на...

ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

Боевики подвергли обстрелу «Градами» города Латакия и Слунфе.

АК-12 унизил американскую новинку HK-416

Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на...

Из халифата на ТВ. Варвара Караулова может начать медийную карьеру

Варвара Караулова, пытавшаяся примкнуть к террористам, поделилась впечатлениями от...

Россияне ожидают прибытия благодатного огня, сошедшего в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме

Одна из главных христианских святынь вскоре появится во многих городах России.

Переговоры с автором российской военной доктрины: Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

 По инициативе НАТО сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба...

Долой огороды: Российские пенсионеры променяют полевые работы на курорты

Слова «заслуженный отдых» пожилые граждане РФ стали понимать буквально и активно...

Одним партнером меньше? Немецкая власть планирует Международный трибунал для Порошенко

Противоречивые мнения немецких чиновников относительно Донбасса могут привести Украину к...

Крым - России, Донбасс - Украине: В США знают, как предотвратить военный союз РФ и Китая

Вашингтон понимает, что время ультиматумов и угроз прошло.

«Мне их не жаль»: Украинский министр назвал «мразями» жителей Донбасса

Андрей Рева выразил свое отношение к проживающим на территории ЛНР И ДНР гражданам...

Штаб Зеленского назвал Путина агрессором - президент в ответ поставил «мат» украинской власти

Вслед за жителями ЛНР и ДНР, гражданами России по упрощённой процедуре могут стать жители...

Раскол на ровном месте: Рязанские курсанты ВДВ отказались от зелёных погон

Молодые военные не разобрались в вопросе перед акцией протеста, считают в Минобороне.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ