Кто сыграет нового Джеймса Бонда: женщина, темнокожий или человек с несовпадением гендерной идентичности

Релиз новой части бондианы намечен на апрель 2020 года. Но уже сейчас эксперты ведут обсуждение того, кто сыграет Джеймса Бонда в последующих эпизодах. Основными вариантами стали: женщина, темнокожий мужчина или человек с несовпадением гендерной идентичности.

Известно, что кинолента «Бонд 25» станет для Дэниела Крейга последним опытом в качестве агента 007. Сейчас эксперты в сфере киноиндустрии делают предположения на тот счет, кто может сыграть роль Джеймса Бонда в последующем, сообщает Mirror.

Сам Крейг тоже высказался по данному поводу. Он считает, что в соответствие с последними тенденциями роль спецагента может исполнить женщина или же темнокожий афроамериканец. По мнению актера, если Бонд будет представлен в качестве женщины, то у создателей франшизы появятся новые концепции, которые удачно впишут историю в современные реалии.

Другой британский актер, Доминик Уэст, высказал предположение, что сыграть нового Джеймса Бонда может сыграть не просто женщина, а человек с несовпадением гендерной идентичности. Но данные варианты поддерживают не все, так как считают Бонда воплощением мужественности, и поэтому женщина не должна исполнять эту роль.

Некоторые специалисты считают дискуссию о подборе актера на главную роль напрасной, так как фильм про спецагента изжил себя. По этой причине они предлагают сделать часть «Бонд 25» последней.