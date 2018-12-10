Дочь Ирины Слуцкой подверглась травле на секции по фигурному катанию из-за мамы

Сегодня, 06:43 \\ Мозаика

40-летняя титулованная фигуристка Ирина Слуцкая сообщила, что ее дочь подверглась травле на секции по фигурному катанию. Обижать девочку стали из-за мамы.

 Ирина Слуцкая обратилась за помощью к своим подписчикам. Фигуристка рассказала, что узнала о травле на ее дочь в секции по фигурному катанию.

8-летняя Варвара поделилась с мамой возникшими проблемами. По словам дочери Слуцкой, ее обижает девочка старше по возрасту, которая занимается с ней в одной группе в секции по фигурному катанию. Варваре говорят в лицо оскорбительные выражения в адрес ее мамы. При этом речь сопровождается жесткими выражениями.

Слуцкая попросила совета у своих подписчиков по поводу того, как бороться с такой травлей дочери.

Пользователи Сети разделились во мнениях. Одни посоветовали решать конфликт с родителями: «Ирина, я думаю нельзя в данной ситуации промолчать, надо поговорить с родителями этой девочки. Но молчать точно нельзя».

Другие предложили не вмешиваться в инцидент с травлей, обосновав это разными причинами:

«Ребенку объяснить, что бывают такие люди! Взрослую женщину-проигнорировать! И ВСЕ!!!! Потому что Вам и доказывать ничего не надо!!!! Факты о Вас и о Ваших победах говорят сами за себя!»;

«А зачем лезть? Дети должны сами разобраться. Им же во взрослую жизнь скоро. Не всегда мамочки будут их разногласия примерять».

Не осталась в стороне от ситуации с травлей дочери Слуцкой и известная российская конькобежка Светлана Журова. Она поделилась с фигуристкой своим личным опытом: «Самое неприятное, что дети сами по себе не могут знать про маму! Значит родители «науськали». Сама такое постоянно переживаю :((».

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Автор - Мария Титова
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