Хороший знак: Впервые за 10 лет на юго-востоке Москвы обнаружили бобров

Сотрудники Мосприроды заметили их в районе Братеево. Они начали возводить себе жилище на правом берегу Москвы-реки со стороны Первого Бесединского моста.

На официальном сайте мэра и правительства Москвы появился материал, в котором выборочно предоставляется информация на основе отчета Департамента природопользования и охраны окружающей среды по состоянию окружающей среды в городе. Особое внимание в статье обращается на то, что впервые за долгое время в юго-восточной части столицы обнаружили бобров.

Это удивительно, ведь в этой местности представителей данного вида животных не видели вот уже 10 лет. Их уход с территории связывали с ее плохим состоянием в экологическом плане, поэтому возвращение посчитали хорошим знаком. Около девяти лет назад власти Москвы начали работы по очистке и благоустройству городских водоемов, так что появление бобров можно считать плодом их труда.

Бобров, деятельность которых удалось заметить, пока всего двое, однако в Мосэкомониторинге рады тому, что это пара, самец и самка. На сегодняшний день они продолжают вместе строить для себя жилище из веток, песка и камней из реки. Местных жителей просят не подкармливать их овощами и фруктами, так как есть вероятность, что в данном случае животные и дальше будут ждать поддержки со стороны, разучившись добывать себе корм самостоятельно.