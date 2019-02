BBC снимет документальный фильм о Майкле Джексоне

Автором новой биографической картины станет известный «джексоновед».

Руководство телеканала BBC сообщило о создании документального фильма о Майкле Джексоне. Создателем картины станет журналист Жак Перетти, который известен своей работой по изучению биографии короля поп-музыки. Перетти называют «джексоноведом»:ранее он выпустил 3 фильма, посвященных личности Джексона. В новом фильме Жак выступит в роли сценариста.

Новая киноработа будет называться «Майкл Джексон: Взлёт и падение» («Michael Jackson: The Rise and Fall»). По словам представителей ВВС, эта киноработа призвана переоценить наследие музыканта. Картина будет повествовать о жизни Джексона с момента его детства и до трагической гибели. В сюжете будут упомянуты множество событий: участие Майкла в группе Jackson 5, его жизнь в Нью-Йорке и создание ранчо «Неверлэнд», а также подготовка к шоу «This Is It», которому так и не суждено было состояться.

Новый фильм планируют выпустить к 10-й годовщине смерти Майкла Джексона.

Ранее разгорелся скандал вокруг картины, которая выйдет на канале НВО. Создатели этой работы обвинил музыкант в домогательствах несовершеннолетним.