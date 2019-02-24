Украина будет бойкотировать «Евровидение – 2020», если в этом году победит Россия

В этом году выступать на «Евровидении» сможет Андрей Данилко (Верки Сердючки), если подаст заявку до 10 марта. В случае и его отказа, Украина в конкурсе участвовать не станет.

Скандалы вокруг «Евровидения» продолжают нарастать. Сначала в Украине начались споры из-за певиц, которые принимали участие в национальном отборе на конкурс. Девушки из дуэта Anna Maria получили ряд критики из-за того, что они не назвали Крым украинским, а их родители до сих пор живут и работают на полуострове. Затем стала массово обсуждаться победительница отбора, которая должна была ехать на «Евровидение» в Израиль. Певица Maruv заявила об отказе выступать на конкурсе из-за давления и контракта, который ей было нужно подписать.

Вчера появилась новая информация, из которой следует, что в этом году Украина полностью отказаться от участия в конкурсе. Теперь же сообщается, что Украина будет бойкотировать и «Евровидение – 2020», если в этом году победит Сергея Лазарев.

Если Россия займет первое место на «Евровидении – 2019», то Украина не поедет на конкурс в 2020 году. По мнению Александры Кольцовой, которая является членом правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, в случае победы Лазарева Киеву будет лучше провести другой конкурс.

Кольцова отметила, что украинские певцы не будут ехать в Россию на «Евровидение – 2020», поэтому если Лазарев все-таки победит, то в Украине будет проведен свой конкурс на лучшую песню.

До сих пор неясно, будут ли выступать украинские артисты на конкурсе в этом мае. Кольцова рассказала, что с этой ролью может справиться Андрей Данилко, но и его заявление будет массово обсуждать. Певец выступал в России, поэтому у украинцев явно появятся вопросы и к нему.