Предназначенный для исследования Венеры зонд вернётся на 6 лет раньше ожидаемого срока.

Космос 482 был спроектирован Советской Академией наук и был очень прочным. Эксперты утверждают, что зонд для исследования Венера, скорее всего, переживет повторный вход в атмосферу Земли, но невозможно определить точную дату, когда произойдёт эта аварийная посадка. По некоторым прошлым оценкам, повторный вход должен был бы состояться в 2025 году, но последние расчёты говорят о том, что это произойдёт уже в 2019 году.

В конце марта 1972 года Советский Союз запустил космический зонд «Космос 482», который предназначался для исследования Венеры, но не смог вырваться с низкой околоземной орбиты. Невезучий зонд кружил вокруг Земли в течение десятилетий, чтобы в конечном итоге упасть на поверхность планеты. Компонент, застрявший в космосе, представляет собой входную капсулу зонда, которая была разработана для того, чтобы выдерживать сильное тепло и давление. Исследователь спутников Томас Дорман недавно сообщил, что он запечатлел проход Космоса 482; наблюдалась вспышка, свидетельствующая о том, что часть верхнего корпуса космического корабля всё ещё может быть нетронутой на зонде. Советская надёжность в деле.

По оценкам Дормана, возвращение советского зонда на Землю ожидается на конец 2019 года.