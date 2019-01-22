Российский Vogue сделал оскорбительное замечание Наталье Водяновой

Сегодня, 06:40 \\ Мозаика

В канун 37-го дня рождения Натальи Водяновой российский Vogue сделал оскорбительное замечание супермодели. Представители издания указали на то, что у Водяновой второй подбородок и поплывший овал лица.

 Представители российского Vogue решили разобрать очередную омолаживающую процедуру в своем аккаунте Инстаграма. В качестве образца была прикреплена фотография супермодели и матери пятерых детей Натальи Водяновой.

Текст от редакции Vogue гласил, что если девушка обратила внимание на появление второго подбородка, а также на то, что овал лица поплыл, то это не значит, что пора «ложиться под нож». Для решения этих возрастных проблем есть альтернативные методы борьбы – подтяжка безоперационным методом.

Подписчики российского Vogue сразу же обрушились с критикой в адрес издания. По мнению пользователей Сети, данное замечание является оскорбительным для супермодели, лицо которой находится в прекрасном состоянии.

После полученной обратной связи в негативном ключе Vogue удалил публикацию с изображением Натальи Водяновой, у которой нашли второй подбородок.

Сама же Водянова в данное время находится в Париже. Никаких комментариев по поводу ситуации она пока не давала.

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Автор - Мария Титова
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