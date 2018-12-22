В Петербурге издана первоначальная версия альбома «Группа крови» группы «Кино»

Альбом выпущен га пластинке в оригинальном варианте, который задумывали сами музыканты.

Одним из самых известных альбомов группы Кино является «Группа крови», который увидел свет в 1988 году. Петербургский лейбл Maschina Records издал альбом в оригинальном виде, который хотели в свое время реализовать музыканты группы.

Представители лейбла рассказали, что «группа крови» изначально была записана на магнитную ленту и перезаписывалась множество раз. В 1989 альбом был официально напечатан на компакт-диске в 1989 году. Однако это издание вышло с так называемыми купюрами –фрагментами, который исключили из композиций для сокращения длительности композиций. Именно этот вариант альбома перепечатывался до наших дней.

Переиздание от Maschina Records издано в виде виниловой пластинки с оригинальной длительностью песен. Для перезаписи композиций использовали оригинальные магнитные ленты. Процесс переиздания происходил при участии сына Виктора Цоя - Александра и музыкантов группы «Кино» бас-гитариста Игоря Тихомирова и гитариста Георгия Каспаряна, которые в 1988 году участвовали в записи изначального альбома.

Для оформления переизданного винила использовалась оригинальная обложка. Также в нем присутствует буклет с60 архивными снимками группы и текстовыми материалами.

Кроме винилового издания выйдет версия альбома на CD и компакт-кассете.