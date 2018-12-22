В Петербурге издана первоначальная версия альбома «Группа крови» группы «Кино»

Сегодня, 11:23 \\ Мозаика

Альбом выпущен га пластинке в оригинальном варианте, который задумывали сами музыканты.

Одним из самых известных альбомов группы Кино является «Группа крови», который увидел свет в 1988 году. Петербургский лейбл Maschina Records издал альбом в оригинальном виде, который хотели в свое время реализовать музыканты группы.

Представители лейбла рассказали, что «группа крови» изначально была записана на магнитную ленту и перезаписывалась множество раз. В 1989 альбом был официально напечатан на компакт-диске в 1989 году. Однако это издание вышло с так называемыми купюрами –фрагментами, который исключили из композиций для сокращения длительности композиций. Именно этот вариант альбома перепечатывался до наших дней.

Переиздание от Maschina Records издано в виде виниловой пластинки с оригинальной длительностью песен. Для перезаписи композиций использовали оригинальные магнитные ленты. Процесс переиздания происходил при участии сына Виктора Цоя - Александра и музыкантов группы «Кино» бас-гитариста Игоря Тихомирова и гитариста Георгия Каспаряна, которые в 1988 году участвовали в записи изначального альбома. 

Для оформления переизданного винила использовалась оригинальная обложка. Также в нем присутствует буклет с60 архивными снимками группы и текстовыми материалами.

Кроме винилового издания выйдет версия альбома на CD и компакт-кассете.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом MARUV.

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

"Гордость" страны: Джамалу обвинили в выступлениях на российских корпоративах

 Сообщается, что певица выступала в России после присоединения Крыма в 2014 году....

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Культовому режиссеру Балабанову сегодня исполнилось бы 60 лет

 Продюсер Сергей Сельянов рассказал о роли Юрия Дудя в новой волне популярности Алексея...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ