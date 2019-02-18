Мультфильм «Монстры на каникулах 4» выйдет в прокат в конце 2021 года

Сегодня, 09:34 \\ Мозаика

Премьерный показ новой части фаншизы состоится накануне католического Рождества.

Среди критиков все чаще появляются негативные отзывы о франшизе «Монстры на каникулах», однако этот факт никак не повлиял на создателей мультфильма. В настоящее время они работают над созданием четвертой части мультипликационной серии.

Об этом в Твиттере сообщил сотрудник издания Hollywood Reporter Борис Кит. По его словам, над проектом совместно трудятся Columbia и Sony Pictures Animation. Руководит процессом Адам Сэндлер.

По словам журналиста, мультфильм появится на экранах в канун Рождества 2021 года – 22 декабря. Как сказал Кит, на создание очередной серии мультфильма аниматоров натолкнули просьбы детей.

Среди возможных причин создания новой части «Монстров на каникулах» эксперты называют также тот факт, что третья часть франшизы обошла по кассовым сборам «Человека-паука: Через вселенные» и на данный момент является одной из амых успешных работ Sony Pictures Animation.

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