В сети появился список королей перевоплощения - мужчин, сыгравших женщин в кино

Перевоплощение бывает внешнее и внутреннее, однако актерское мастерство подразумевает под собой не только перевоплощение в какого-то конкретного персонажа, о котором многое известно. Актер должен додумывать свой образ – довести его до идеала. Именно так поступили 10 мужчин, сумевшие идеально сыграть в женских образах.

Чарли Чаплин был одним из первых, кто примерил на себя женский образ. Актер сыграл главную роль в своем фильме «Женщина» 1915 года.

Британский актер Эдди Редмэйн сыграл в кинокартине Тома Хупера «Девушка из Дании» 2015 года. Где исполнил главную роль - Эйнара Вегенера, в процессе фильма, перевоплотившегося в Лили Эльбе. За этот фильм, актер был номинирован на «Оскар».

Киллиана Мерфи потрясающе справился с ролью в женском образе в драме Нила Джордана «Завтрак на Плутоне». Многие зрители, не знавшие актерский состав фильма, даже не подозревали о том, что перед ними мужчина.

В свое время, советский актер Александр Калягин так же сыграл в женском образе, в популярном фильме «Здравствуйте, я ваша тётя!»

Дастин Хоффман примерил женский образ в комедии «Тутси».

Одним из самых лучших перевоплощений в женщину стал образ Ли Пэйс который сыграл в драме «Солдатская девушка» 2003 года.

В карьере Джона Траволты также было перевоплощение, он примерил женский халат и бигуди в киномюзикле «Лак для волос».

Робин Уильямс и его прекрасная «Миссис Даутфайр», 1993 года.

В фильме «В джазе только девушки» компанию Мэрилин Монро составляли Тони Кертис и Джек Леммон.

И замыкает список, талантливый советский актер Олег Табаков, сыгравший в культовой советской картине «Мэри Поппинс, до свидания!»