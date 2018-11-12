У комедийного фильма ужасов «Гремлины» появится анимационный сериал-приквел
Компания Warner Brothers Television готовит совместный со студией Стивена Спилберга Amblin Television запуск проекта анимационного сериала по сюжету комедийного фильма ужасов «Гремлины».
Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Стивена Спилберга и Warner Brothers Television намерены начать работу над новым анимационным сериалом, который станет приквелом «Гремлинов» 1984 года. Согласно их задумке, сюжет сериала будет разворачиваться задолго до событий первой части культового фильма и поведает истории мистера Винга (хозяина гремлина Гизмо) и самого Гизмо. Сообщается, что зрители смогут наблюдать за «невероятным путешествием» героев.
В качестве сценариста и исполнительного продюсера должен выступить Цзе Чун. А сам мультсериал выйдет на собственном стриминговом сервисе WarnerMedia, запуск которого запланирован на конец 2019 года.
Впервые американский комедийный фильм ужасов о гремлинах увидел свет в 1984 году. Режиссёром фильма стал Крис Коламбус, а исполнительным продюсером – Стивен Спилберг. Картина оказалось очень успешной. Не только зрители, но и кинокритики тепло отзывались о фильме. Поэтому в 1990 году история получила продолжение.
Гремлинами называют мифических существ в британском фольклоре. Это озорные проказники, сродни домовому.