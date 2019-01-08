Старт съемок второй части «Венома» запланирован на ноябрь

Компания Sony уже несколько месяцев активно разрабатывает продолжение супергеройского фильма «Веном», собравшего в прокате 885 миллионов долларов. По информации инсайдеров, съемки могут начаться уже в ноябре этого года.

После выхода в 2018 году на экраны супергеройского фильма «Веном», снятого по комиксам Marvel режиссером Рубином Флейшером, никто не сомневался, что у успешного фильма с общемировой кассой 885 миллионов долларов будет продолжение. Компания Sony, занимавшаяся производством картины, практически сразу после окончания проката «Венома» начала в работу над второй частью. Известно, что над сценарием трудится Келли Марсель, ранее работавшая над «50 оттенками серого». В проект вернутся Том Харди, исполнительница роли подруги Эдди Брока Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон, представший перед нами в образе главного суперзлодея Карнажа. К слову, ранее в одном из интервью Харди рассказал, что он подписал контракт на участие в трех фильмах «Веном», однако производство третьей части будет напрямую зависеть от сборов сиквела. Отметим, что первый «Веном» собрал в прокате 885 миллионов долларов, и следующим фильмам нужно будет очень постараться, чтобы догнать своего предшественника.

Пока неизвестно, вернется ли в режиссерское кресло Рубен Фляйшер, который сейчас снимает «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2». Возможно, чтобы дать Фляйшеру спокойно закончить съемки текущей картины, Sony перенесет старт съемок «Венома» на ноябрь.

Премьера фильма «Веном 2» запланирована на 2 октября 2020 года.