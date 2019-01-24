Антон Долин разочарован нынешним «Оскаром»

Популярный кинокритик считает, что в последние годы «Оскар» стал слишком предсказуемым.

Известный российский кинокритик Антон Долин поделился с читателями «Собеседника» своими впечатлениями от вручения премии «Оскар» в 2019 году. Он считает, что самой престижной кинопремии не хватает непредсказуемости и азартного соперничества прошлых лет. Единственное, что, по мнению Антона, могло вызвать хоть какой-то интерес, это дуэль «Ромы» Куарона и «Зеленой книги» Фарелли в борьбе за главный приз. Победителем была названа «Зеленая книга».

«Немного обидно, что актерскую статуэтку получил Рами Малек, сыгравший главную роль в «Богемской рапсодии», а не Вигго Мортенсен из картины Фарелли», - написал Антон Долин. Кинокритик считает, что награждать актеров, сыгравших реальных знаменитых людей, уже давно стало фишкой киноакадемиков. А вот лучшая актриса, которой признали Оливию Колман из «Фаворитки», по мнению Долина не может вызывать сомнений. «В целом, «Оскар-2019» ничем не удивил. Даже церемония без ведущих прошла одинаково с прошлыми годами. Церемония получилась заурядной», - подытожил кинокритик.