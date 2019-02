Умер вокалист группы Talk Talk и автор хита It's my life - Марк Холлис

25 февраля умер Марк Холлис. В мире музыки он известен как вокалист группы Talk Talk, а также автор хита It's my life. О смерти британского исполнителя сообщил его экс-коллега по коллективу, басист Пол Уэбб, в своем Facebook.

Уэбб написал о том, что Марк Холлис умер. Это событие опечалило музыканта. Несмотря на то, что бывшие участники Talk Talk долгие годы не общались, Уэбб назвал Холлиса гением в области музыки, а также отметил, что для него было настоящей честью играть в одной группе с ним.

Британский исполнитель Марк Холлис умер в возрасте 64 лет. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

Популярная группа Talk Talk просуществовала с 1981 по 1991 гг. Синглы в стиле синти-поп покорили не ьролько Британию, но и аудиторию по всему миру. Группе принадлежат такие хиты, как It's my life, Talk Talk, Such a Shame. Все они написаны вокалистом группы Марком Холлисом.

После распада группы Холлис посвятил себя сольной карьере. Но в начале 2000-х ушел со сцены, чтобы посвятить себя семье.