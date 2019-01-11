Netflix показал тизер «Ирландца» во время трансляции «Оскара»

Крупнейший стриминговый сервис презентовал трейлер своего нового фильма от Мартина Скорсезе.

Компания Netflix, во время прямой трансляции церемонии вручения кинопремии «Оскар» продемонстрировала ролик с презентацией новой криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец». Фильм выйдет на экраны в этом году. Сам тизер выполнен в текстовом стиле, напоминающем титры. Имена актеров позволяют оценить масштабы будущей премьеры.



В основу картины лег популярный роман Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома», в котором рассказывается история киллера Фрэнка «ирландца» Ширана, устранившего 25 известных мафиози, включая гангстера Джимми Хоффа. На роль наемного убийцы режиссер пригласил Роберта де Ниро, а его именитую жертву сыграет Аль Пачино. Кроме двух «гигантов» кинематографа, в «Ирландце» примут участие не менее известные актеры: Рэй Романо, Джо Пеши, Бобби Каннавале и многие другие.