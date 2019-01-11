Netflix показал тизер «Ирландца» во время трансляции «Оскара»

Сегодня, 13:40 \\ Мозаика

Крупнейший стриминговый сервис презентовал трейлер своего нового фильма от Мартина Скорсезе.

 Компания Netflix, во время прямой трансляции церемонии вручения кинопремии «Оскар» продемонстрировала ролик с презентацией новой криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец». Фильм выйдет на экраны в этом году. Сам тизер выполнен в текстовом стиле, напоминающем титры. Имена актеров позволяют оценить масштабы будущей премьеры.


В основу картины лег популярный роман Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома», в котором рассказывается история киллера Фрэнка «ирландца» Ширана, устранившего 25 известных мафиози, включая гангстера Джимми Хоффа. На роль наемного убийцы режиссер пригласил Роберта де Ниро, а его именитую жертву сыграет Аль Пачино. Кроме двух «гигантов» кинематографа, в «Ирландце» примут участие не менее известные актеры: Рэй Романо, Джо Пеши, Бобби Каннавале и многие другие.

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Автор - Антон Словацкий
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