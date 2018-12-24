В Москве построят новый детский сад в районе Люблино

Сегодня, 12:41 \\ Мозаика

План строительства отдельного здания уже одобрили в комитете города по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

  службе по связям с общественностью Москомстройинвеста сообщают новость, связанную со строительством на территории столицы еще одного детского сада. Согласно информации, которую там предоставляют, в скором будущем его построят в районе Люблино. По плану, его смогут посещать 140 детей - именно на столько мест он рассчитан.

 Сначала в Градостроительно-земельной комиссии Москвы обсуждали возможность встроенного или пристроенного помещения, однако затем было принято решение построить здание с нуля. Аргументом в этом выступил тот факт, что отдельное размещение обеспечит детям возможность гулять на свежем воздухе на специально подготовленной территории. Мэр Сергей Собянин согласился, что это будет лучшим решением.

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Автор - Мартина Корф
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