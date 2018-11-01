Полковника Кефирыча из «Улицы разбитых фонарей» госпитализировали в Петербурге

86-летнему актеру Георгию Штилю стало плохо перед спектаклем, в котором он должен был исполнить одну из ролей. Артиста увезли в больницу, а сцены с его участием из постановки попросту вырезали.

В Петербурге госпитализировали актера, сыгравший половника Кефирыча в сериале «Улицы разбитых фонарей». Георгию Штилю предстояло выступить в постановке «Операция развод», которая была намечена на 23 февраля. Перед спектаклем Народному артисту СССР потребовалась помощь медиков, он был госпитализирован. Спектакль состоялся без его участия.

По информации, жизни актера из «Улицы разбитых фонарей» сейчас ничего не угрожает. Коллеги Георгия Штиля рассказали, что артист впервые за свою карьеру не смог самостоятельно предупредить зрителей о своем отсутствии. Вместо него это сделала его супруга Лиана Штиль. В ближайшее время, передают СМИ, актера уже выпишут.

По предварительным данным, недомогание артиста неопасное. В ближайшие дни он должен быть выписан. Георгий Штиль уже 4 марта отпразднует свой 87-ой День Рождения. Он снимался в 174 фильмах и сериалах. В зрелом возрасте актер особо запомнился зрителям по ролям в «Убойной силе», «Улице разбитых фонарей» и «Ментах».