Леди Гага стала обладательницей премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня»

Американская певица и актриса Леди Гага получила «Оскар» за песню «Shallow» из музыкальной мелодрамы «Звезда родилась».

Песня американской исполнительницы Леди Гаги, сыгравшей в мелодраме «Звезда родилась» роль неизвестной талантливой певицы Элли, была номинирована на «Лучшую песню» и одержала победу. Американская академия киноискусств присудила песне «Shallow» премию «Оскар».

Растроганная певица, после выхода на сцену дала волю эмоциям и расплакалась. Как отметила Леди Гага, эта песня призывает бороться за свои мечты и никогда не отступать.

За «Оскар» в номинации «Лучшая песня» также боролись композиции «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэн, «Чёрной пантеры», снятой по мотивам комиксов Стена Ли, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла, а также песня из документального фильма «РБГ» о Рут Бейдер Гинзбург второй женщине-судье Верховного Суда США.