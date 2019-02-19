Американский актёр появился на красной дорожке церемонии «Оскар» в женском платье

49-летний американский актёр и певец Билли Портер вышел на красную дорожку церемонии вручения кинопремий «Оскар» в пышном женском платье в сопровождении своего супруга.

Настоящий фурор вызвало появление известного американского певца и актёра Билли Портера на красной дорожке церемонии вручения премий «Оскар» в экстравагантном наряде – чёрном пышном платье, верхняя часть которого немного напоминает смокинг. Сопровождал актёра его законный супруг Адам Смит.

Сообщается, что необычный наряд для актёра был создан модельером Кристианом Сириано. Сириано – самой молодой победитель популярного шоу «Проект Подиум».

Билли Портер принимал участие в съёмках пяти эпизодов «Американской истории ужасов», одного эпизода «Другого мира», а также известен многими другими ролями в сериалах и фильмах.

Стоит отметить, что 91-ая церемония вручения кинопремий «Оскар» была торжественно открыта 24 февраля в Лос-Анджелесе выступлением британской рок-группы Queen.