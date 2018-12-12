Младшая сестра Ким Кардашьян вышла на подиум без лифчика

Модный дом Versace представил свою новую коллекцию сезона осень-зима 2019/2020 на Миланской Неделе моды. Донателла Версаче пригласила участвовать в дефиле самых модных манекенщиц планеты – Ирину Шейк, Беллу Хадид, ее сестру Джиджи Хадид, дочь Синди Кроуфорд Кайю Гербер. Но самый пикантный наряд достался 23-летней Кендал Дженнер. Младшая сестра Ким Кардашьян прошла по подиуму в костюме, сквозь который хорошо просматривалась ее обнаженная грудь.

В новой зимней коллекции Донателла Версаче вновь вдохновлялась темой итальянского бароккко: много черного цвета, ажурного кружева, вышивки и золотых украшений. Кендалл на показе достался брючный костюм с кружевными вставками. Особенно эротично прозрачное кружево смотрелось на жакете, под который манекенщица не надела бюстгальтер.

Остальным моделям на показе достались куда менее откровенные наряды. Судя по всему, Донателла сделала особую ставку на Кендалл, надеясь, что элемент обнаженности добавить показу скандальности, и о нем будут говорить не только модные издания, но и таблоиды.

Самая высокооплачиваемая манекенщица планеты (в прошлом году, по версии Forbes, она заработала 22 млн. долларов) не стесняется выставлять свое тело напоказ. Кендалл постоянно снимается в купальниках и нижнем белье, но полностью обнаженной ее можно увидеть нечасто. Зато Кендалл питает слабость к абсолютно прозрачным платьям, не скрывающим ее грудь. «Мне кажется, это очень сексуально», - не раз заявляла она. В таком виде модель уже появлялась на Каннском кинофестивале и на других значимых мероприятиях.

В личной жизни Кендалл наконец-то наступила белая полоса – девушка снова встречается с 22-летним баскетболистом Беном Симмонсом. Они стали парой еще в начале 2018 года, но летом разошлись. По словам окружения, тогда Бен и Кендалл охладели друг к другу.

- Они общаются, переписываются, но Кендалл проводит время с другими людьми. Бен ей нравится, но она не хочет серьезных отношений, - сообщали западные таблоиды.

- Они общаются, переписываются, но Кендалл проводит время с другими людьми. Бен ей нравится, но она не хочет серьезных отношений, - сообщали западные таблоиды.