Стала известна дата премьеры третьей части «Kingsman»

Студия 20th Century Fox объявила дату релиза кинокомикса «Kingsman: Большая игра», являющегося приквелом знаменитой шпионской франшизы. Премьера назначена на 14 февраля 2010 года.

После успешного показа двух первых фильмов «Kingsman: Секретная служба и» Kingsman:Золотое руно» прошедших в 2015 и 2017 годах соответственно, создатели франшизы задумались о съемках предыстории. В будущем фильме действие развернется во время Первой мировой войны и в центе сюжета окажется дерзкий и харизматичный сын британского герцога Конрад, роль которого исполнит Харрис Дикинсон. Молодой человек упорно будет пытаться найти способ послужить своей стране и вскоре ему улыбнется удача: агент спецслужбы Kingsman (Рэйф Файнс) станет его наставником в начале непростого пути шпиона международного уровня.

В «Kingsman 3» также появится ряд исторических персонажей. Зрители увидят старца и мистика из Российской Империи Григория Распутина, а также сербского националиста и убийцу эрцгерцога Франца Фердинанда Гаврило Принципа и шпионку-танцовщицу Мату Хари. В роли Распутина на экране предстанет Рис Иванс.