Хью Джекман снимется в продолжении «Величайшего шоумена»

Режиссер мюзикла «Величайший шоумен» Майкл Грэйси намекнул на возможность возвращения в проект исполнителя роли «отца» современного шоу-бизнеса Финеаса Тейлора Барнума актера Хью Джекмана.

После невероятного успеха американского биографического драматического мюзикла «Величайший шоумен», вышедшего на экраны в 2017 году, и при бюджете 84 миллиона долларов принесшего своим создателям кассу в размере 453 миллионов, неудивительно, что продюсеры заговорили о продолжение величайшей истории. Режиссер первого мюзикла Майкл Грэйси в одном из недавних интервью неоднозначно намекнул, что спрос на продолжение «Величайшего шоумена» есть, и сейчас проект находится на стадии разработки. Также ведутся переговоры с авторами песен – дуэтом Pasek and Paul (Бенж Пасек и Джастин Пол). Отметим, что созданная ими композиция «This is me» была номинирована на «Оскар» как «Лучшая песня», однако статуэтку не завоевала, а победила в этой же номинации на премии «Глобус». Напомним, что прежде чем «Величайший шоумен» в 2017 году вышел на экраны, этому предшествовала кропотливая работа, длившаяся в течение долгих семи лет. Главную роль «отца» современного шоу-бизнеса Финеаса Тейлора Барнума исполнил Хью Джекман, который, к слову, сам пел в кадре. Его поющими партнерами по съемочной площадке стали Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Зендая и Ребекка Фергюсон. Однако пока неизвестно, вернутся ли они к своим ролям. Ранее Хью Джекман заявлял, что он с удовольствием вернется в команду «Величайшего шоумена», для этого нужна лишь правильная история, которую ему предстоит перенести на экраны.