«Худшее название»: названа рабочая версия наименования нового фильма о Джеймсе Бонде

В СМИ попала информация о рабочей версии наименования нового фильма о Джеймсе Бонде. Новая часть приключенческой картины названа Shatterhand. Пользователи Сети назвали это «худшим названием».

Стало известно, что новая киноистория о «секретном агенте 007» будет названа Shatterhand. Об этом пишет The Sun. К съемкам киноленты о Бонде приступят в апреле 2019 года. Премьера готовой работы намечена на 8 апреля 2020 года.

Название Shatterhand отсылает к одному из героев бондианы. Это псевдоним персонажа, выступающего под именем Эрнста Ставро Блофельда. Однако многие назвали новое наименование фильма о Бонде худшим за всю историю. В Сети писали: «Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что Shatterhand - худшее название фильма».

Напомним, что в новой части бондианы, по сведениям таблоидов, главную роль вновь достанется Дэниелу Крэйгу. Но, вероятнее всего, для него этот проект станет последним в качестве «агента 007».