В США с успехом прошли основные показы фильма «Т-34»

В некоторых городах показы сопровождались аншлагами.

С 17 февраля в США начался показ военного кинофильма «Т-34». Сеансы показа фильма в американских кинотеатрах продлятся до 27 февраля. По словам прокатчика ,в некоторых городах наблюдались аншлаги.

Сейчас фильм демонстрируется в десяти городах страны. 20 февраля в Майами Нью-Йорке, Чикаго и Сиэтле зрительные залы были переполнены до отказа. При этом в Чикаго и Нью-Йорке сеансы прошли дважды за день.

Ранее украинская сторона призывала США к отмене показов «Т-34», так как они узрели в ней «пропаганду российской агрессии». Однако эти призывы не увенчались успехом и ни один из кинотеатров не отказался от сеансов. 20 февраля в Бостоне состоялась малочисленная акция протеста, призывающая к запрету картины, однако они ник чему не привели.

"Т-34" российский военно-приключенческий боевик. В российский прокат он вышел 1 января 2019 года. С 11 января начался мировой прокат кинофильма.

Следующим российским фильмом, который появится в американском прокате, станет историческая драма «Тобол». Фильм выйдет в российский прокат 21 февраля, а в США его планируют показать в марте.