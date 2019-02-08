В Сети появился новый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»

Компания Illumination Entertainment опубликовала в YouTube новый трейлер сиквела «Тайная жизнь домашних животных» и посвятила его персонажу по имени Грейхаунд Рустер.

Пока поклонники оставшихся одних дома веселых и шаловливый домашних животных ждут выхода второй части полюбившегося мультфильма, компания Illumination Entertainment решила порадовать зрителей и опубликовала в YouTube новый тизер-трейлер сиквела «Тайной жизни домашних животных». Главный героем минутного ролика стал персонаж Грейхауд Рустер, который заговорил голосом Харрисона Форда.

Во второй части «Домашних животных» зрители вновь увидят, как проводят время их питомцы, пока хозяев нет дома. Режиссером мультипликационной ленты выступил Крис Рено, который ранее трудился над первыми двумя частями «Гадкого я» и «Лорекс». За написание истории снова взялся Брайан Линч, известный по работе над сценариями «Миньонов» и «Кота в сапогах».

Премьера мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» состоится 30 мая этого года.

Напомним, что первая часть «Тайной жизни» появилась в прокате в 2016 году и при бюджете в 75 миллионов долларов смогла принести своим создателям кассу почти 900 миллионов.