Ушла из жизни башкирская советская актриса Гюлли Мубарякова

20 февраля 2019 года, в возрасте 82-х лет умерла башкирская советская актриса Гюлли Мубарякова - театральный режиссер, педагог, а также Народная артистка СССР с 1990 года. Артистка скончалась в своем родном городе – Уфе.

Гюлли Мубарякова родилась в 1936 году в актерской семье. В 1959 году она оканчивает Российский институт театрального искусства — ГИТИС (мастерская О. И. Пыжовой и Б. В. Бибикова) и начинает играть на сцене Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури. С 1996 по 1997 год, на тот момент уже 50-летняя актриса была его главным режиссером. Также Гюлли Арслановна являлась членом Художественного совета театра.

Начиная с 1968 года, башкирская актриса преподавала в Уфимской государственной академии искусств им. Загира Исмагилова. Свою преподавательскую деятельность заверила в 2008 году.

Многочисленные награды свидетельствуют о том, что Гюлли Мубарякова была очень талантливым человеком. Она была удостоена таких почетных званий, как: заслуженная артистка Башкирской АССР в 1969 году и РСФСР в 1975; народная артистка РСФСР в 1981 году и СССР в 1990; государственная премии Башкирской АССР им. Салавата Юлаева 1976 года.

За все время своей актерской деятельности, Гюлли Арслановна сыграла в двадцати двух кинокартинах и стала режиссером трех фильмов: «День рождения любимого» (1987) И. Г. Юзеева, «Хадия» (1991) Г. Г. Шафикова и последний «Любовь и ненависть» (2001) З. А. Биишевой.

Также актриса исполнила главную роль в кинокартине Булата Юсупова «Радуга над деревней» 2001 года. Фильм оцифрован и реставрирован при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан в рамках реализации гранта Главы Республики Башкортостан на поддержку деятелей искусств.

22 февраля пройдет прощальная церемонию с артисткой.