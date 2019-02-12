Продюсеры шоу «Орел и Решка» вернулись к съемкам сезона о путешествиях всей семьей

Уже весной зрители смогут увидеть новые выпуски сезона «Орел и Решка.Семья», съемки которого прошли на Бали, в Сингапуре и в других интересных местах нашей планеты.

Популярное шоу о путешествиях «Орел и Решка» за восемь лет существования не теряет рейтинги, а только продолжает набирать популярность. Вслед за успешными сезонами «Кругосветка», «Перезагрузка», «Рай и Ад», «По морям», продюсеры программы решили оживить сезон «Семья». Съемочная группа уже побывала в Сингапуре и на Бали, и уже весной этого года первый выпуски появятся в эфире. Когда точно – не уточняется. В этот раз путешествовать уже с двумя золотыми картами или с 200 долларами в кармане будут родители с детьми, которые будут искать оптимальные варианты для семейного отдыха в самых разных уголках нашей планеты и прятать для преданных фанатов передачи бутылки со 100 долларами. Кто станет ведущими нового сезона – будет объявлено позже.

Напомним, что сейчас идет параллельный показ сразу двух сезонов - «По морям» и «Мегаполисы». Уже третий сезон моря и океаны мира зрителями показывают Алина Астровская и Коля Серга, а по мегаполисам впервые гуляют неопытные ведущие Антон Зайцев и Оля Антипова.