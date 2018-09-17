СМИ: Сергей Бодров-младший жив и живет на Кавказе

В эфире телеканала ТВЦ журналист Максим Сидоров заявил, что актер и режиссер Сергей Бодров на самом деле жив сейчас и живет на Кавказе или за границей, скрываясь от преследований бандитов.

С момента трагической гибели Сергея Бодрова и съемочной группы фильма «Связной» пи сходке ледника Колка в Кармадонском ущелье на Кавказе, вот уже много лет регулярно появляются самые невероятные версии того, что он сумел чудесным образом избежать смерти. Две из таких версий на днях в эфире телеканала «ТВЦ» в ходе передачи «Прощание» озвучил поклонник творчества Сергея Бодрова-младшего журналист Александр Немцов. Он считает, что актер на самом деле не погиб, и теперь живет за границей, скрываясь от авторитетных людей, у которых он занял большие деньги на организацию бизнеса. А вторая версия гласит, что Бодров-младший при сходе лавины потерял память, был обнаружен местными жителями и теперь счастливо проживает в одном из небольших населенных пунктов, где его якобы неоднократно видели.

Однако все эти версии не выдерживают никакой критики, и вывод следует только один: фанатам Сергея Бодрова-младшего следует наконец-то смириться с тем, что их кумир навсегда останется в горах Кавказа.

Отметим, что множество фантастических версий о чудесном спасении Бодрова-младшего появилось из-за того, что его тело так и не было найдено.

Напомним, что Сергей Бодров-младший, известный по ролям в фильмах «Брат» и «Брат 2», а также снявший фильм «Сестры», пропал без вести в горах Северной Осетии в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года при сходе ледника Колка вместе со съемочной группой своего второго фильма «Связной». Сорвавшийся с горы Джимара один из висячих ледников упал на ледник Колка, который устремился вниз со скоростью 180 км/ч, покрывая горы 60 метровым слоем льда и камней, не оставляя никаких шансов на спасение тем, кто оказался на его пути. В итоге Колка похоронил под своими льдами более 100 человек.