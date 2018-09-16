Стивен Спилберг снял документальный фильм о своей матери

На открытии отреставрированного ресторана «Млечный путь», которым мама легендарного режиссера Лея Адлер управляла 40 лет, Стивен Спилберг представил короткометражный фильм о своей родительнице.

Режиссер Стивен Спилберг решил почтить память своей матери Леи Адлер, которая ушла из жизни в 2017 году, ради чего вместе со своей младшей Нэнси Спилберг заново подарил жизнь ее любимому ресторану «Млечный путь» и снял о матери 4-х минутный документальный фильм. Ресторан «Млечный путь» в Лос-Анджелесе, которым на протяжении 40 лет успешно управляла Лея Адлер, после ее смерти в феврале 2017 года был закрыт, и до недавнего времени не работал. В период простоя в нем сделали ремонт, пригласили нового шеф-повара, обновили меню, сохранив при этом любимые блюда госпожи Адлер. Основные заботы по возвращению заведения к жизни легли на плечи младшей из трех сестер режиссера Нэнси Спилберг.

И вот, 18 февраля «Млечный путь» заново распахнул двери перед гостями. На торжественной церемонии открытия Стивен Спилберг представил короткий фильм о своей матери, в котором собрал кадры из жизни их семьи с участием Леи, снятые на домашнюю камеру. В их числе есть эпизод, где Лея Адлер – профессиональная пианистка, играет на фортепиано. Одно из выступлений жены в 1960-х годах запечатлел для потомков отец легендарного режиссера Арнольд Меер Спилберг.

Стивен Спилберг – самый кассовый режиссер в истории Голливуда, обогнавший по сборам даже постановщика самых прибыльных фильмов в мире «Титаник» и «Аватар» Джеймса Кэмерона. Наиболее успешные картины Спилберга заработали в прокате более 10 миллиардов долларов. Является режиссером таких культовый фильмов как «Челюсти», «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана», «Линкольн», а также серии приключенческих фильмов об археологе Индиане Джонсе, и франшизы «Парк юрского периода».