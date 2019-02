Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles впервые за 55 лет

Американская певица Ариана Гранде единственная впервые за 55 лет повторила рекорд легендарной рок-группы из Ливерпуля The Beatles.

Как сообщает Billboard, 25-летней Ариане Гранде, номинированной Brit Awards на «Лучшую международную исполнительницу», впервые за 55 лет удалось повторить рекорд, установленный легендарными ливерпульцами The Beatles. Более того, молодая певица не только повторила рекорд легендарной рок-группы, но и установила свой среди сольных исполнителей. Американка стала первой сольной исполнительницей, занявшей три первых места в рейтинге 100 лучших композиций недели в США.

Первую позицию рейтинга заслуженно заняла песня «7 Rings», на второй оказалась композиция «Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored», а на третьей – «Thank U, Next», клип к которой после публикации на видеохостинге YouTube буквально «сломал интернет», побив рекорд по скорости набирания 1 млн просмотров. В настоящий момент общее число просмотров этого клипа в YouTube превысило 311 млн.

Такого успеха первыми в истории существования рейтинга добилась до Гранде лишь ливерпульская четверка, остававшаяся единственным рекордсменом в течение 55 лет. Три их песни в 1964 году заняли первые строчки рейтинга.