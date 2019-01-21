Американский актер Джон Траволта отмечает свое 65-летие

18 февраля 2019 года, Джон Траволта - американский актер, танцор и певец, а также лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», отметил свой 65 день рождение.

Популярный актер родился в большой семье футболиста и певицы. С самого детства Траволта увлекался танцами и собственно говоря протанцевал всю свою молодость. В 1977 году актер исполнил главную роль в фильме Джона Бэдэма «Лихорадка субботнего вечера», ставшего его дебютом в киноиндустрии. Траволта попал пальцем в небо и тут же обрел популярность, ставши кумиром молодежи эпохи диско. В 1978 году, совместно с Оливией Ньютон-Джон - ведущей австралийской актрисой и певицей 1970-х годов, Траволта записал несколько песен для мюзикла «Бриолин», которые в следствии стали суперхитами. С того времени карьера американского актера пошла на спад и только в 1994 году ему удалось реабилитироваться, исполнив одну из главных ролей в триллере Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Его герой был пародией на старого Траволту из 70-х годов. В скором времени Джон признался, сто не ожидал колоссального успеха от кинокартины, однако вскоре был ошеломлен ее успехом.

Полагаясь на совет Тарантино, актер исполнил главную роль в фильме Барри Зонненфельда «Достать коротышку», за что был удостоен награды «золотой глобус» за исполнение лучшей мужской роли.

На счету актера 73 фильма, он продолжает сниматься по сей день. Последней его работой стала главная роль в кинокартине Jodi Scurfield «Скорость убивает».