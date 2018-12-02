СМИ: в этом году Кейт Миддлтон может объявить о четвертой беременности

Западные СМИ уверены, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не будут затягивать с прибавлением в семействе и уже в этом году Кенсингтонский дворец объявит о четвертой беременности герцогини Кембриджской.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые уже являются родителями трех замечательных малышей и воспитывают 5-летнего принца Джорджа, 3-летнюю принцессу Шарлотту и 10-месячного принца Луи, могут подарить своим детям братика или сестренку. Журналисты издания Express нашли несколько доводов в пользу того, что в этом году может быть объявлено о четвертой беременности 37-летней герцогини Кембриджской.

Во-первых, наблюдая за тем, как Меган Маркл и принц Гарри готовятся стать родителями, возможно, Кейт и Уильям также снова захотят ощутить себя в роли будущих родителей. Во-вторых, герцогиня Кембриджская не раз признавалась в интервью, что она хочет иметь «не менее трех» детей. Два принца и принцесса уже есть, и теперь пора двигаться дальше. Ну а в-третьих, многие считают, что будущие король и королева могут последовать примеру принца Филиппа и королевы Елизаветы II и также обзаведутся четырьмя наследниками. Учитывая все вышеперечисленное, западные журналисты приходят к выводу, что о четвертой беременности герцогини Кембриджской может быть объявлено уже в этом году, если уже не через несколько месяцев.

Напомним, что каждая беременность для Кейт становится своеобразной пыткой, ведь она страдает редкой формой острого раннего токсикоза – геперемизисом, при котором даже запах любой пищи вызывает рвотный рефлекс, а вода не задерживается в желудке долее часа. Обезвоживание, а также слабость от истощения и недоедания могут привести к обморокам и страшно навредить малышу и будущей маме.

А пока что ближайшее прибавление в британской королевской семье намечено на конец апреля - начало мая. Именно в этот период жена принца Гарри Меган Маркл должна родить первенца, который станет седьмым в очереди на престол.