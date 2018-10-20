Молодого Скайуокера должен был сыграть сын Тома Хэнкса – Джордж Лукас

Создатель «Звёздных войн» признался, что хотел взять совершенно другого актёра на роль одного из своих центральных персонажей.

Колин Хэнкс, сын голливудской звезды Тома Хэнкса, как сообщает сам Джордж Лукас, был главным кандидатом на роль Энакина Скайуокера из «Звёздных войн». И, по словам Лукаса, причиной его поражения в последнюю минуту был просто тот факт, что продюсеры сочли экранную химию Хайдена Кристенсена и Натали Портман превосходной. Создатель «Звёздных войн» сначала был не слишком доволен таким поворотом событий, так как в его видении новые актёры должны были быть более похожими на старых.

Этот факт получил широкую огласку благодаря заморскому интернет-ресурсу Reddit, где часто всплывают различные интересные медиа-факты. Началось всё с того, что один из пользователей выложил пост, где сравнивает внешность Колина Хэнкса и Себастьяна Шоу, последний из которых сыграл Дарта Вейдера без маски и призрак старшего Скайуокера в шестом эпизоде. Однако, несмотря на действительно сильную внешнюю схожесть Хэнкса и Шоу, поклонники «Звёздных войн» по большей части отмечали, что выбор в пользу Кристенсена был сделан правильно. Большинство пользователей Reddit высказывалось в данном форуме не слишком лестно в адрес актёрского таланта Колина Хэнкса, считая его неспособным воплотить сильный эмоциональный конфликт одного из центральных персонажей во всей киносаге.

Что же до самого Кристенсена, то он, как и многие другие актёры из старых трилогий «Звёздных войн», оказался заложником одной роли, которую другие его работы в кино затмить пока что не смогли.