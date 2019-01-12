Культовая рок-группа Queen выступит на церемонии вручения премий «Оскар»

Организаторы церемонии вручения кинопремий «Оскар» сообщили о том, что в этом году церемония будет ознаменована выступлением культовой британской рок-группы Queen.

Сообщение о выступлении «Queen» с вокалистом Адамом Ламбертом на церемонии вручения кинопремий Американская академия киноискусств опубликовала в минувший понедельник в Twitter. Как известно, кинолента «Богемская рапсодия», повествующая о том, какой путь к успеху проделала группа Queen вместе с выдающимся вокалистом Фредди Меркьюри, является одним из претендентов на «Оскар» в этом году в категории «Лучший фильм». Также ранее фильм был удостоен премии «Золотой глобус» за победу в номинации «Лучший драматический фильм».

На сцене церемонии «Оскар» также ожидается выступление певицы Леди Гага и актёра Брэдли Купера, исполнивших главные роли в мелодраме «Звезда родилась», с песней «Shallow». Кроме того, о своём предстоящем выступлении на церемонии сообщила американская актриса и певица Бетти Мидлер, которая исполнит песню «The Place Where Lost Things Go» из фильма «Мэри Поппинс возвращается».

Вручение кинопремий «Оскар» состоится уже на этой неделе 24 февраля в Лос-Анджелесе. Ранее стало известно, что на церемонии впервые за 30 лет не будет ведущего.