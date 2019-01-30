Фанаты «Игры престолов» вычислили, кто спасет Вестерос от белых ходаков

Чем ближе премьера финального сезона «Игры престолов», тем невероятней становятся всевозможные варианты развития сюжета фэнтезийной саги, выдвигаемые фанатами. В этот раз они предположили, кто может спасти Вестерос от Короля Ночи. И предположение это вполне логичное.

В ожидании премьеры восьмого, финального сезона «Игры престолов», назначенной на 14 апреля этого года, фанаты выдвинули очередное предположение, касающееся беременности королевы Серсеи и того, как ребенок поможет спасти Вестерос от белых ходаков. Как утверждает пользователь Reddit, зарегистрированный под псевдонимом lounaaaaaaaa, ребенок Серсеи может спасти Вестерос от уничтожения Королем Ночи. Ведь ранее в сериале белые ходоки, которыми управляет главный антагонист саги Король ночи, принимали от одичалого Крастера в качестве жертвы и гарантии ненападения на селение новорожденных мальчиков. Согласно теории lounaaaaaaaa, Серсея должна будет пожертвовать своим ребенком, чтобы спасти свое королевство от разорения. Однако этот ход событий сможет сработать только в том случае, если у королевы родится сын. А вот на случай рождения девочки фанаты пока ничего не придумали.

Также присутствует мнение, что Серсея на самом деле не ждет ребенка, а просто манипулирует своим братом Джейме при помощи мнимой беременности. По поводу семейных отношений Джейме и Серсеи есть еще одна теория, согласно которой брат убьет сестру ради того, чтобы освободить Вестерос от ее тирании. Такое предположение стало возможно на фоне напряженных отношений между Серсеей и Джейме, которые зрители наблюдали в конце прошлого сезона.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эти вариации на тему нетерпеливым фанатам остается дождаться премьеры состоящего из шести эпизодов восьмого сезона «Игры престолов», которая назначена на 19 апреля 2019 года.