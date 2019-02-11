Режиссер Горчилин говорит о поколении «Кислоты»

Драма Александра Горчилина «Кислота» стала одной из главных премьер программы «Панорама» 69-го Берлинского кинофестиваля.

Фильм рассказывает о безбашенной жизни двух техно-музкантов из столицы России: громкие вечеринки, взлеты и падения, колесо нестабильных отношений с окружающими и собой. Они — поколение двадцатилетних, которые часто слышали слова «любовь», «семья» и «возможности», но хорошо усвоили лишь чувство разъедающего изнутри одиночества. Но вдруг в их жизни происходит событие, которое заставляет обоих честно взглянуть на себя.

Кинокартина «Кислота» стала дебютной работой для Александра Горчилина - российскийского актера и режиссера, получившего известность после исполнения ролей в сериалах «Папины дочки» и «Атлантида», на данный момент актер играет на сцене театра «Гоголь-центр».

Сам Горчилин предполагает, что его фильм вошел в программу Берлиналя из-за того, что там была показана современная московская жизнь, возможно там заметили какую-то протестную историю, хотя кинокартина вовсе не была политизирована. Молодой режиссер считает, что не важно попал ли фильм на фестиваль или нет, важно то, какой отклик он получил в конечном итоге. Горчилин признался, что когда он узнал о результатах отбора, то его единственной реакцией была мысль: «Класс», - ведь он уже имеет фестивальный опыт.

Также режиссер прокомментировал аннотацию к фильму: «Неплохо живется молодым бездетным мужчинам в России», - она была выложена на сайте Берлинского кинофестиваля. Он считает, что данные мужчины еще сами являются детьми – инфантилами, однако говоря за себя, Горчилин искренне рад, что смог определиться по крайней мере с тем, чем они занимаются и не принадлежит к той части молодых людей.