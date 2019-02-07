В Петербурге появилось граффити с изображением Егора Летова

Теперь в Некрасовском саду в Центральном районе Петербурга можно увидеть граффити с изображением Егора Летова - русского поэта и музыканта, а также звукорежиссера, художника-оформителя и коллажиста; основателя, лидера и единственного постоянного участника группы «Гражданская оборона». Граффити приурочено ко дню памяти артиста.

Над граффити работали участники арт-группы «Явь». Они разрисовали все 4 стены здания, изобразив на одной из них портрет Летова, а на трех других - цитаты. Разместив новость о проделанной работе в своем Instagram-аккаунте, петербургские художники услышали непосредственные комментарии. Подписчики написали, что портрет Летова напоминает Джона Леннона. Так же было замечание по поводу одной из цитат: «"никто не хочет всех спасти..." – разве Летов? Я почти уверен, что это Р. Неумоев из "Инструкции по выживанию"», - на что художники ответили, что Неумоев выступил просто как репродуктор тех идей, каковые Егор Летов всадил в его размягченное обстановкой приятного путешествия, сознание. Однако не смотря на всю критику, проделанная работа получила лестные отзывы.

Егор Летов является одной из ключевых фигур в так называемом «сибирском андеграунде» - музыкально-поэтическом движении, возникшем в Западной Сибири в конце 1980-х годов. Он скончался в Омске 19 февраля 2008 года. На сайте «Гражданской обороны» было указано, что Летов умер от остановки сердца, однако есть предположение, что причиной послужил алкоголь.