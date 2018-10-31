Ряд исторических фильмов, исказивших реальные факты

Зачастую сценаристы исторических кинокартин имеют свойство отходить от сюжета в пользу зрелищности. Таким образом они занимаются приукрашиванием правды или же переворотом правды с ног на голову. В сети опубликовали список исторических фильмов, которые исказили реальные факты.

Список открывает фильм 1995 года, режиссера Мэла Гибсона «Храброе сердце». Сюжет фильма рассказывает историю Уильяма Уоллеса - легендарного национального героя, посвятившего себя борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом. Несмотря на то, что фильм получил «Оскар» во многих номинациях, он крайне исказил исторические факты.

К примеру, многие знают из хода истории, что Король Эдуард I не был язычником, а был участником Восьмого крестового похода. Также в «Храбром сердце» показано множество ошибок, связанных с возрастом их реальных персонажей. Например, любовная линия между Уоллесом и английской королевой (Изабеллой Французской) не могла иметь места в реальности, так как на момент основных событий фильма (1297-1298 годы) Изабелле было около пяти лет. Изображая битву при Стерлингском мосту, никто не позаботился о присутствии самого моста, который сыграл важную роль в победе шотландцев.

Второй в списке фильм Джонатана Мостоу «Ю-571», 2000 года. Фильм повествует о событиях 1942 года, когда немецкие подводные лодки хозяйничают в Атлантике и радиоперехваты не дают союзникам ничего: сообщения противника не поддаются расшифровке.

Одной из явных ошибок сюжета стала сцена, в которой показан полет Bf-109. Радиус данного истребителя слишком мал и в реальности невозможно было бы обойтись без авианосцев, которых у Германии не было. Также известно, что немецкие транспортные лодки типа XIV не имели торпедных аппаратов, поэтому атаковать S-33 она не могла. Главная ошибка «Ю-571» заключается в сцене, где немцы расстреливают спасающихся матросов. Это не так, поскольку в подводном флоте существовал запрет на расстрел шлюпок с тонущих судов. За всю историю войны экипаж только одной лодки, U-852, расстрелял команду греческого судна Пелеус (Peleus).

Третьим стала военная драма Роланда Эммериха «Патриот», 2000 года. История фильма, рассказавшая о вспышке смертоносного пламени страшной войны и прославленном ветеране того времени Бенджамине Мартине.

В фильме допущена ошибка, когда на 28-й минуте, королевская армия подошла к дому Бенджамина Мартина, генерал спросил у него: «Кто вез депеши?», - в это время Габриэль Мартин был в рубахе, а через секунду оказался в синем кителе.