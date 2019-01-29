Леонардо да Винчи поставил Италию и Франция на грань культурной войны

Подготовка к 500-летию со дня кончины великого художника и изобретателя Леонардо да Винчи обострила давнюю неприязнь Италии и Франции, которые никак не могут поделить великого культурного деятеля, и привела к острому дипломатическому конфликту.

В этом году 2 мая весь мир будет чтить 500-летие со дня смерти величайшего художника, скульптора и изобретателя Леонардо да Винчи, который умер в 1519 году. Будущий гений появился на свет в небольшом городке Винчи в итальянской провинции Тоскана, однако остаток своих дней он провел во Франции, где ему покровительствовал король Франциск I. Художник жил в замке Кло-Люсе неподалеку от замка Амбуаз на берегу Луары, где он и скончался. Как утверждает его ученик Вазари, да Винчи умер на руках у короля Франциска I, своего близкого друга.

И вот, спустя 500 лет после кончины великого мастера, итальянцы и французы никак не могут поделить Леонардо и его культурное наследие. Как сообщает издание «Мир новостей», дело дошло до того, что художник оказался в центре конфликта правящих в Италии партий «Лига» и «Пять звезд» во главе с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Рим обвиняет Париж в том, что Франция пытается вынести на первый план период жизни Леонардо да Винчи во Франции, стараясь увести в тень годы, которые художник провел в Италии. По словам заместителя министра культуры Италии Лусии Боргонзони, «Леонардо итальянец, он лишь скончался во Франции». Также итальянская сторона угрожает аннулировать заключенное два года назад соглашение, согласно которому коллекция картин и рисунков да Винчи должна быть передана на временную экспозицию в Лувр. Не исключено, что на фоне разразившегося скандала также буду заморожены все отношения между музеями Италии и Франции.

Пока сторонам не удалось прийти к мирному соглашению, и противостояние родины Леонардо да Винчи и страны, где он нашел вечный покой, продолжается. Напрасно директор знаменитой Парижской школы изящных искусств Жан де Луази уверяет, что работы Леонардо являются достоянием всего человечества, а не только Франции и Италии. Итальянцы с этим категорически не согласны, а французы упрямо стоят на своем.

Отметим, что в ходе спора уже вспомнили случай, когда итальянец украл из Лувра полотно «Мона Лиза» и вывез его во Флоренцию, где при попытке продажи шедевра был задержан полицией. На следствии он заявил, что хотел, чтобы картина, украденная Францией, вернулась домой. Хотя, если бы вор-неудачник был лучше знаком с историей, он бы знал, что в действительности сам Леонардо привез картину во Францию, где продал ее королю Франциску I.