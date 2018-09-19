Сценарист «Рика и Морти» создаст сериал о Локи
Стриминговый сервис Disney+ готовит к запуску несколько мини-сериалов о героях Marvel, одним из которых стала история Локи. Сценаристом, шоураннером и креативным продюсером сольного проекта о боге обманщике стал Майкл Велдрон.
Осенью прошлого года стало известно, что Marvel и Disney начали работу над несколькими сериалами, состоящими из 6-8 эпизодов, которые станут сольными историями некоторых героев. В их числе оказались Алая Ведьма и Вижена, Сокол и Зимний Солдата, а также бог обмана Локи.
Подробной информации о проекте пока нет, и ожидать ее стоит только в апреле, когда сериал будет представлен на суд инвесторов. Однако кое-какая информация все же просочилась в СМИ. Как сообщил портал The Hollywood Reporter, сценарий пилотного эпизода «Локи» доверили написать Майклу Валдрону – автору четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти». Он же займет должности шоураннера и исполнительного продюсера.
Что касается сюжета грядущего сериала, ходят слухи, что сам Локи не появится, а зрители услышат только его голос за кадром. Предполагается, что Локи, погибший от рук Таноса в начале «Войны бесконечности», попал в мир мертвых Хельхейм, где и рассказывает историю своей жизни. Отметим, что это предположение может оказаться ложным, так как бог обманщик может воскреснуть в новых «Мстителях» и история примет новый оборот. Однако, если Локи и вправду будет нам рассказывать о своем прошлом из Хельхейма, то он поведает о том, как он вмешивался в историю Земли в важные моменты и влиял на их исход.
Также не уточняется, вернется ли всем знакомый и всеми любимый актер Том Хиддлстон к исполнению роли Локи, или Marvel найдет для нового сериала молодого актера. Представители Marvel пока никак не прокомментировали информацию в СМИ.
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