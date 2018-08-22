Умер актер Бруно Ганц, сыгравший взбешенного Гитлера

Актер из Швейцарии, построивший свою карьеру в Германии, на момент смерти был в возрасте 77 лет.

Умер 77-летний актер Бруно Ганц, сыгравший взбешенного Гитлера в известном фильме «Бункер» 2004 года от режиссера Оливера Хиршбигеля. Ганц также знаком зрителям во всем мире по роли Даниэля в картине «Небо над Берлином» 1987 года режиссера Вима Вендерса.

Бруно Ганца, сыгравшего взбешенного Гитлера, обнаружили мертвым в его доме в Цюрихе. Это случилось вечером 15 февраля. Смерть Ганца подтверждает его менеджер, а также немецкие СМИ.

Бруно Ганц впервые занялся кинематографом в 1960 году, когда ему было 19 лет. Более широкая известность пришла к нему в 70-80 годы, особенно после роли ангела в «Небе над Берлином» и роли Адольфа Гитлера в «Бункере». Актер также обладал кольцом Иффланда с бриллиантом, которое Ганц должен был передать лучшему немецкому актеру, на его взгляд.

Заключительной актерской работой для Бруно Ганца стала роль в фильме «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера.

Адольф Гитлер в исполнении Бруно Ганца из фильма «Бункер» во всем мире стал мемом. Сцена, где Гитлер взбешенно кричит на своих подчиненных, проигрывая войну, стала настолько популярной, что к ней подставляли разнообразные субтитры на злободневные темы, чтобы казалось, будто герой фильма злится именно по этому поводу.