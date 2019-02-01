В Третьяковке была установлена новая систему охраны картин

Событие, произошедшее накануне – кража картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», научила руководство Государственной Третьяковской галереи многому. На днях, экспонаты галереи получили новую систему охраны. На полотна были установлены датчики, которые дают возможность постоянно отслеживать их местонахождение. В свою очередь персонал получил специальные браслеты и пульт для управления механизмами. Известно, что российские военные применяют подобную этой систему охраны.

Михаил Левчук - директор группы компаний-разработчика «Стрелец» поделился информацией о том, как же все-таки работает защита. Выяснилось, что как только происходит движение картины, то на браслеты и на центральный пульт поступает сигнал свидетельствующий об этом. Охраник тут же получает информацию – в каком зале и какую именно картину дернули. В свою очередь смотритель может нажать сигнальную кнопку.

Есть информация, что 27 января из Третьяковки была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Так же известно, что Государственная Третьяковская галерея, является московским художественным музеем, основанным в 1856 году. Коллекция музея насчитывает более 1276 картин, 471 рисунок, десяти скульптур русских художников, а также 84 картин иностранных мастеров. В фонды музея входят работы советского периода, больше всего в стиле реализм. Коллекция включает полотна художников Заира Азгур, Николая Андреева, Дурды Байрамова, Исаака Бродского, Евгения Вучетича, Петра Кончаловского, коллектива Кукрыниксы, Михаила Куприянова, Александра Лактионова, Матвея Манизера, Александра Самохвалова, Мартироса Сарьяна, Николая Томского, Бориса Угарова, Татьяны Яблонской и других.